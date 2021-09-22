哈尔滨本土确诊再+5！昨日2例新增确诊轨迹公布：去过电玩城、剧本杀店、宾馆、网咖、麻辣烫店、烧烤店…-新闻频道-和讯网

昨日（21日）0-18时，黑龙江省哈尔滨市发现新冠肺炎确诊病例3例，哈尔滨市疾控中心昨日已发布病例1的主要活动轨迹涉及场所，根据流调结果，对病例2、病例3主要活动轨迹涉及场所也进行了公布，涉及麻辣烫、烧烤店、宾馆、剧本杀店、电玩城、网咖、驾校、地铁站等多个地方。 据央视新闻最新报道，2021年9月22日0-12时，黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例5例（哈尔滨市巴彦县4例、哈尔滨市南岗区1例)。 哈尔滨市指挥部决定哈尔滨市南岗区、道里区、松北区、巴彦县“三区一县”9月22日24时前，其他区县（市）9月23日24时前完成第一轮全员核酸检测。全市新冠疫苗接种暂停3天。 黑龙江省新增本土确诊病例5例 据黑龙江卫健委网站，2021年9月22日0-12时，黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例5例（哈尔滨市巴彦县4例、哈尔滨市南岗区1例)。 截至2021年9月22日12时，全省现有境外输入确诊病例6例，本土确诊病例8例。 黑龙江省发生本土疫情，现有2个中风险地区，请广大群众密切关注疫情动态，如与阳性感染者活动轨迹有交集，或14天内有国内中高风险区、涉疫地区旅居史的，立即主动向所在社区（村屯）、工作单位报…