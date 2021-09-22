飞猪以“旅行+X”打造目的地IP：沉浸式体验是关键

9月19日，“飞猪奇妙旅行节·大西北”中的重头戏大漠赫兹音乐节在宁夏中卫沙坡头风景区恢复举办。此次音乐节现场，飞猪根据此前的承诺，免费对公众开放，观众通过购票预约入场，活动结束后票款全部退还。现场设置的贵宾通道，可供医护人员、旅游从业者凭有效证件优先入场。根据遵守防疫规定，现场对观众进行限流入场，该音乐节还开放线上直播。 “飞猪奇妙旅行节·大西北”是第一个在线旅游平台专为目的地IP而打造的节日。在现场可以看到，这个节的“奇妙”之处在于在沙漠中融入了包括音乐、艺术展览、手工创作、特色餐饮、房车和帐篷露营等多种体验式玩法。 现场占地超47000平方米，是国内首个音乐野奢营地；海洋主题的大型装置艺术形成“沙漠造海”的体验；毛不易、后海大鲨鱼、五条人等12组音乐人以及14位电音制作人轮番登场；以羊皮筏子、宁夏毯、贺兰石篆刻等“非遗”作品展以及汉服穿搭、手绘纸伞等“国风”项目吸引年轻人打卡，还特制了沙葱鸡尾酒、枸杞精酿等具有话题度的新奇美食。 旅游IP本质就是在刚需之外，以目的地吸引游客、特别是年轻游客前往的理由。 作为在线旅游平台，飞猪早已发力目的地IP打造。2016年，飞猪首推“极光专线”，…