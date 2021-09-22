携程：今年中秋周边游预订人数占56%；苹果正式向用户推送iOS 15操作系统；中通快递回应上海嘉定宠物盲盒事件不属实，网点已报警 每经网

每经记者 宋思艰 每经编辑 张海妮 提要：中国电信称，控股股东中国电信集团计划自9月22日起12个月内择机增持，拟增持金额不少于40亿元人民币；中通快递回应上海嘉定宠物盲盒事件不属实，网点已报警；苹果正式向用户推送iOS 15操作系统；携程：截至9月21日9点，2021年中秋期间，周边游预订人数占出游总人数比例为56%。 每经全球知名公司动态，每个工作日早间为投资人提供全球范围内知名公司的最新动态内容。 中国电信（最新市值4137.18亿元） ： 9月21日晚间公告称，控股股东中国电信集团计划自2021年9月22日起十二个月内择机增持中国电信股份，拟增持金额不少于人民币40亿元，本次增持未设置价格区间，中国电信集团将基于对中国电信股票价格的合理判断，根据股票价格波动情况及资本市场的整体趋势，逐步实施增持计划。 图片来源：每经记者 张建 摄（资料图） 恒大集团 ：21日，恒大集团董事长许家印致信全体员工，称坚信通过各级领导和全体员工的共同努力、艰苦奋斗，恒大一定能尽快走出至暗时刻，一定能加快推进全面复工复产，一定能实现“保交楼”的重大目标，向购房者、投资者、合作伙伴和金融机构交出一份敢担…