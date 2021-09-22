农行四川省分行亮相第十八届中国西部国际博览会

成都2021年9月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 数字生活、智慧金融、科技创新、乡村振兴，9月16日-20日，在第十八届中国西部国际博览会中，中国农业银行四川省分行（以下简称农行四川省分行）用温馨的农行馆和热情的农行人，为展会添加了一抹农行绿。

亲身体会数字货币带来的实惠

1分钱喝咖啡、1元钱换购特色产品，扫描、支付，短短的几个步骤立即完成了商品购买。在农行四川省分行展馆，大家正在排队体验数字货币带来的便利和优惠。

在此次博览会中，农行四川省分行以宝山风景区为模板，特设了“迷你”版数字人民币场景体验区，设置了数字人民币咖啡机、1元换购等体验环节。现场工作人员介绍，“数字人民币自助咖啡机是我们针对这次西博会特意推出的，希望大家在感受宝山风景区微缩体验馆的同时，也能增进对数字人民币的理解，进一步推广数字人民币业务。”

宝山风景区示范点是全省重点打造的“乡村振兴”“数字人民币”示范点，现已开通目40多个数字人民币收付点位，涵盖了景区票务系统、综合娱乐项目、酒店民宿、几个大型餐厅以及超市等消费场景，未来还将向便民超市、生活缴费、卫生院等生活场景发展，形成有钱收、有钱付的使用氛围。

“智慧+”引领支付提速

“滴，扣款12元。”现场工作人员正在演示农行四川省分行推出的智慧食堂设备。短短十几秒钟，已完成了四种设备的多次演示扣款。“在掌银充值后，就可以进行人脸识别、刷卡和二维码扫码支付，可以在客户就餐等高频场景大大提升支付速度，减少排队，后台也可以展示报表方便核对”，现场工作人员介绍。

农行四川省分行打造了以智慧食堂、智慧校园、智慧党费、智慧物业和开放银行等“农银智慧+”产品为主的金融服务系统，服务于政务、食堂、校园、党费等高频场景。通过金融科技创新，加强金融服务于客户生产生活场景的无缝对接和深度融合。其中智慧食堂作为农行拳头产品，已服务于四十余个省市级机关单位、近50所学校和医院，成功树立了农行智慧食堂口碑和品牌。

“新火计划”陪伴科创企业初创成长

“中小科创企业在发展中必定有多样和多变的市场需求，为此，我们针对客户的不同成长周期和特点，创新了新箐荟、新科贷、新云链、新科创等产品。”展厅内，工作人员正在讲解农行四川省分行近年来在新经济业务上的服务品牌“新火计划”。“只有我们主动创新和改变，才能更好保持特色、强化优势，用最专业的服务支持客户发展，这是农行一直坚持的发展道路。”

“新火计划”是农行四川省分行为推进成都地区新经济业务发展，面向中小科创型企业，特别是已上市、拟上市或有上市规划的企业，推出的全方位金融服务的计划，从“投”、“贷”、“服”三个方面发力，与券商、优质创投、专属基金等金融同业精诚合作、优势互补，为新经济企业提供孵化、培育、上市的全生命周期服务，支持企业从小微到大中型企业的成长之路。

自去年9月启动以来，农行四川省分行设置了专属团队，成立科创企业服务中心，制定了“双百计划”。目前，已为863户科创企业，授信439亿元，投放贷款105亿元。

优质农产品搭上“兴农商城”直通车

“这些都是我们兴农商城的商品，可以从手机上下单购买。”面对客户的咨询，现场工作人员解释。在农行四川省分行展馆中，摆放了众多乡村振兴产品，其中麻花、苦荞等最受大家欢迎。

在去年，农行四川省分行下大力气开展金融扶贫工作取得了6个扶贫重点县贷款突破千亿大关，列同业第一；7个挂牌县净增贷款30亿元，列同业第一；帮助销售贫困地区农产品1.4亿元，列全国农行第一；新增“三州”扶贫干部46人，全年捐赠资金279万元，引入捐赠资金209万元，各类要素投入创历史新高“四个第一”。

未来，农行四川省分行还将继续践行社会责任，以科技促进服务向纵深化发展，向贴心化发展，为更多中外企业和广大客户提供便利的金融服务。

本届西博会以“中国新时代 西部新机遇”为主题，西部国际博览会是中国在西部地区重要的经贸合作、投资促进和外交服务平台，西博会作为融入“一带一路”倡议、提升开放型经济水平的重要抓手，将在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中贡献更多四川力量。西博会将成为国内外企业和商家共享西部发展新机遇，共谱互利共赢新篇章的平台和纽带。成渝地区双城经济圈建设等国家战略的部署实施，让古老天府之国焕发出勃勃生机，为海内外客商投资兴业、大展身手提供了新的广阔空间。让四川真正成为海内外宾朋的宜居福地、宜游胜境、宜业沃土。

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