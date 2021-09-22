台北2021年9月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为实践奇美“Clean & Green”的环保承诺并响应国际碳中和的减碳趋势，奇美实业与丁二烯供货商 Braskem 公司达成进口丁二烯的运输碳中和合作协议，由货轮 Clipper Hermod 载运自巴西出发，于八月七日安抵台南安平港，完成全球首次的丁二烯碳中和运输。

本次航程载运奇美货物所产生之二氧化碳约1,819公吨，奇美藉由参与联合国所支持的 REDD+国际森林保护计划 （Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation），取得之“温室气体减量额度”（Carbon Credit）予以抵减。减量额度皆经过国际领导自愿性碳减排交易平台 Verra 认证，展现奇美共创低碳、永续未来的决心。REDD+ 国际森林保护计划系针对印度尼西亚 Rimba Raya 保护区的森林保育项目，倡议减少不当砍伐树林与林地退化所造成的温室气体排放，项目有助防止区内近65,000公顷的泥炭沼泽森林遭到砍伐，预计共可降低超过1.3亿吨的碳排放。

奇美一直以来视环境保护为优先要务，秉持“Clean & Green”理念致力于透过各种方式使我们的生产流程和产品创造积极的环保价值、减少对环境的负面影响，并积极寻求与合作伙伴、供货商及客户一同为环境永续努力。藉由支持自然保育结合运输碳中和，突显奇美对 ESG 之重视，也展现其奇美对于全球净零排放（net-zero emissions）的关注与投入。

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奇美实业完成全球首次丁二烯碳中和运输 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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