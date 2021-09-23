唐山路南区公布次密接者活动轨迹：涉唐山站、宾馆、餐厅新冠肺炎唐山河北

原标题：唐山路南区公布次密接者活动轨迹，涉唐山站、宾馆、餐厅 来源：燕赵都市报 河北省唐山市路南区发布公告称，2021年9月21日晚，路南区疾控中心接到外省推送1例新冠肺炎无症状感染者次密接张某某的协查函。经落地排查，张某某及其父母曾于9月13日18时左右在唐山宴大厅就餐，现张某某在曹妃甸区集中隔离观察，且第一次核酸结果阴性。现将张某某在唐部分活动轨迹予以公布。 主要活动轨迹如下： 9月13日15:55，张某某乘坐G1274次列次抵达唐山站，16:10打车前往开滦宾馆办理入住，18:00与父母打车前往唐山宴大厅就餐。由唐山宴大厅西门进入后沿右侧通道购物，期间购买大饹馇、冰糖雪梨、郝家火烧、汉斯昆德啤酒、棋子烧饼、卤煮，后在“夜上海小火车”附近餐桌就餐，用餐完毕后由唐山宴大厅北门离开，20:00打车返回开滦宾馆。 为了您和他人的健康，请在上述过程中与张某某有过接触的广大市民朋友，立即主动向当地社区（村）或者疫情防控部门报告，严格落实防控措施。如出现发热、咳嗽、腹泻等症状，请立即拨打120前往定点医院就诊。如有隐瞒不报，一旦造成后果，将依法追究相关人员责任。 路南区疾病预防控制中心联系电话…