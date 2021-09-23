真香：盐水鸭、樟茶鸭、酱板鸭…又到一年吃鸭季！请查收这份中国吃鸭地图!_生鲜食品_什么值得买

真香：盐水鸭、樟茶鸭、酱板鸭…又到一年吃鸭季！请查收这份中国吃鸭地图! 2021-09-23 19:00:00 1点赞 6收藏 1评论 一入秋，全国各地的嗜鸭狂魔们都按捺不住自己激动的心开始蠢蠢欲动了！ 说起吃鸭，我国不仅鸭子种类繁多，做法也是各有千秋，北京烤鸭、南京盐水鸭、四川樟茶鸭、湖南酱板鸭.. .覆盖酸、甜、咸、辣千家百味。 今天食品君就来为大家盘点全国各地十大名鸭，并附上了 推荐觅食地 及 可网购店铺 ，让你无论身处何处都能实现“吃鸭自由”！ 一、盐水鸭 没有一只兔子能活着逃出四川，也没有一只鸭子能活着游出南京。“三天不吃鸭，走路要打滑”，据说全南京市800万人口，一年能吃掉上亿只鸭子。为此，南京城在吃货界有两个响亮的称号，一是全国四大小吃之城（夫子庙小吃）、二就是“鸭都”。 关于南京的“吃鸭大法”，最富盛名的还要属盐水鸭。 盐水鸭又叫桂花鸭，是南京著名特产，属于金陵菜，也是金陵菜的代表之一。而制作盐水鸭最看重鸭子的品质，返璞归真的做法也最能体现鸭子的本味，鸭皮肥而不腻，肉质白嫩，香鲜味美，咸鲜可口，具有香、鲜、嫩三大特点。2007年，盐水鸭的制作工艺被列入江苏省非物质文…