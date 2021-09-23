[旅行] 重庆贵阳之旅

重庆贵阳之旅 趁着中秋节小长假，去重庆和贵阳玩了几天。 深圳到重庆只有一趟直达高铁，时间不合适，所以就打算从贵阳转车，顺便看一下贵阳，结果出发当天,深圳到贵阳车次被取消，所以从广州转车到贵阳，一路上都是南方典型的景色，绿树青山，穿过了无数的隧道，下午六点多到达贵阳。 这是我第一次来贵阳，第一眼的印象还不错，贵阳是一个比较新的城市，高楼也不少，可能和贵阳近些年在发展大数据产业有关系。 在地图上查到附近有一个贵阳民俗文化美食城，以为是各种小吃汇聚的小吃街，就像深圳的东门小吃街那样，结果就是一些饭店的集合，失望而归。在住的酒店附近吃了一家"凯俚酸汤鱼"，鱼选的是黄辣丁，还点了丝娃娃，米豆腐，酸汤鱼个人觉得味道一般，丝娃娃可以理解为春卷，面皮里面卷一些菜，唯一好吃的是凉拌米豆腐，香辣味道，辣椒油很香。第二天上午离开贵阳前去了另外一个二七路小吃街，里面有很长一排卖小吃的，买了洋芋饼，味道还不错，点了一份豆腐脑，去的有点早，很多商家刚开张，没有吃到特别惊艳的美食。 从小吃街出来，又去一家“老五鸡丝豆花面”，点了一份面，里面有豆花，鸡丝和脆哨(就是油炸的猪肉)，里面的面是鸡蛋面，类似方便面，但是比方…