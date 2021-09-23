携程：携手北京环球度假区启动携程开园首播

【品橙旅游】9月22日，在北京环球度假区开园的第3天，携程携手北京环球度假区开启全国携程直播首秀。北京环球度假区的盛大开园是旅游市场传出的一大利好消息，为旅游市场复苏注入一针“强心剂”。而万众瞩目的北京环球度假区携手携程直播，为十一黄金周旅游消费吹响前奏曲。 这场直播中，携程 “直播天团”首度带领观众线上探访北京环球影城，并通过“直播间打卡”的方式逐一展现北京环球度假区的吃住玩系列攻略。 此外，携程直播间还为用户带来了北京环球度假区的各类产品，包括门票、酒店、门票+酒店套餐及跟团打包产品等。 数据显示，中国大陆的主题公园大多聚集在华东和华南地区，东北和华北地区数量较少。北京环球度假区的开园对于北京旅游市场，乃至整个北方旅游市场，都有极强的带动作用。 万众瞩目的北京环球度假区究竟有多火？自8月24日北京环球度假区官宣在9月1日开启试运行，相关内容迅速火遍各个社交平台。携程数据显示：8月24日至31日携程平台上 “北京环球度假区”的搜索热度环比上个月同期上涨近4倍。 8月下旬，携程社区上“北京环球影城”相关内容的用户访问量环比增长120%。用户对攻略内容的需求与旅行者创作内容的数量成正比。…