四川九寨沟景区将于9月28日全域恢复开放 2021-09-23 11:45:20 每日经济新闻 每经AI快讯,9月23日,2021 四川省 文化和 旅游 发展大会、第七届中国(四川)国际旅游投资大会暨 九寨沟 景区全域恢复开放仪式新闻发布会在成都举行。据悉,9月28日,九寨沟景区全域恢复开放仪式将在九寨沟沟口游客服务中心室外广场举办。(央视新闻)