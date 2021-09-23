板块异动 金秋旅游旺季来临 景点及旅游板块持续走高环球影城黄金周旅游_手机网易网

板块异动 金秋旅游旺季来临 景点及旅游板块持续走高 2021-09-23 11:19:35 智通财经网 智通财经APP获悉，9月23日，受 旅游 优惠政策叠加北京 环球影城 开业有望刺激旅游消费回暖消息影响，A股景点及旅游板块持续走高，截至发稿，长白山（603099.SH）涨超6%；张家界（000430.SZ）、桂林旅游（000978.SZ）、西藏旅游（600749.SH）、云南旅游（002059.SZ）等股拉升上涨。 东亚证券研报指：国庆假期临近，旅游行业迎来旺季行情。中秋国庆是重要的传统旅游旺季，随着国内多个高风险地区陆续转为低风险，国民的出游信心也逐渐恢复，国庆 黄金周 将有望迎来新一轮的出游潮。7月疫情导致暑期旅行旺季提前结束，部分受到挤压的出行需求也有望在国庆中秋集中释放。此外，旅游优惠政策叠加北京环球影城开业有望刺激旅游消费回暖。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including