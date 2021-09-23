溢出效应明显 通州将围绕环球影城布局消费设施环球影城环球主题公园文化旅游酒店通州区_手机网易网

溢出效应明显 通州将围绕环球影城布局消费设施 2021-09-23 10:58:04 北京商报 北京商报讯（记者 王维祎）9月23日，在北京培育建设国际消费中心城市新闻发布会上， 通州区 政府副区长杨磊表示，通州区将积极承接环球项目外溢效应,打造 文化旅游 新地标。 围绕 环球主题公园 的溢出效应，通州区将完善环球周边的消费设施配套，探索通过新技术创作新IP、新业态、新模式，打造新消费、新体验、新场景。 通州区将在交通枢纽商业部分规划建设两个 酒店 ，同时布局商业配套； 环球影城 北交通枢纽地块商业开发初定为一座高档酒店，国际人才社区项目将打造全市首个典型的类海外环境和便利化商业设施。酒店及周边商业配套业态的建设和发展，将进一步提升消费环境，激发消费活力。 另外，通州区争取在张家湾车辆段项目中引入更多文旅元素。张家湾车辆段项目项目位于文化旅游区内东六环内侧，西侧为环球度假区，东侧为地铁花庄站和城际铁路花庄站，建筑规模约36万平方米。该项目将规划建设集文化娱乐、高品质酒店、高端商业、办公等多功能于一体的文旅服务综合体，充分承接环球项目的外溢效应。此外，通州区还串联整合周边区域特色文旅资源…