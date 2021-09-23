《中国国家地理》传播拉萨文旅新形象 六方面展示“你不知道的拉萨”

为打造拉萨文旅新IP，传播拉萨文旅新形象，近日，由拉萨市旅游发展局主办，《中国国家地理》杂志社承办的“你不知道的拉萨”拉萨特刊发布会在拉萨举行。 据了解，《中国国家地理》“你不知道的拉萨”特刊是江苏文旅援藏项目之一。该特刊充分依托援藏资源，联合中国国家地理杂志，深度挖掘整合拉萨文化和旅游资源，并通过专家学者的视角，从景观拉萨、沟域拉萨、非遗拉萨、乡土拉萨和故事拉萨等六个方面，给公众和读者展示了一个“你不知道的拉萨”。 《中国国家地理》杂志社副社长才华烨表示，早在2017年，《中国国家地理》杂志社就曾推出了《大拉萨》特刊，为拉萨赋予了新的、振奋人心的7张名片，即景观之城、天府之城、希望之城、精神之城、众水之城、色彩之城、众生之城。时隔四年，中国国家地理团队再度起航，这本《你不知道的拉萨》特刊在《大拉萨》的基础之上进一步深入挖掘，选择读者感兴趣的话题，在展现拉萨自然、人文景观的同时，其中独具特色的拉萨乡村旅游新亮点、新故事，让大众了解这4年拉萨发展的新面貌，从而带动拉萨周边游，增加游客在拉萨停留的时间，共同助力拉萨乡村振兴，并通过中国国家地理全媒体平台强势传播，进一步扩大拉萨在全国乃至世界…