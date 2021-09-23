伦敦2021年9月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ –由S.Pellegrino & Acqua Panna赞助的The World’s 50 Best Restaurants今日公布了排名51至100的餐厅榜单。年度颁奖典礼将于2021年10月5日星期二在比利时法兰德斯安特卫普举行：

今年的榜单旨在表彰来自全球9个国家和地区的13家新入围餐厅

入围餐厅遍布六大洲的22个国家和地区

日本在51-100餐厅榜单中占据5席，是入围餐厅数量最多的国家，其中两家新入围餐厅为东京的Sazenka and L’Effervescence

欧洲有21家入围餐厅，亚洲有13家，南美有9家

2021年的两家新入围餐厅，即秘鲁的Kjolle and Mil，是The World’s Best Female Chef Award得主Pía Léon共同拥有的餐厅

51-100榜单中新入围餐厅中排名最高的是丹麦哥本哈根的Alchemist餐厅（位列第58位）。

除了更著名的热点餐厅外，来自比利时海滨小镇Koksijde的Willem Hiele餐厅名列第77位，而来自法国北部La Madelaine-sous-Montreuil的La Grenouillère餐厅重新入驻榜单，位列第91位。开普敦的美食明星餐厅的排名也在上升，La Colombe的排名上升33位，位列第81位，新入围的Fyn餐厅位列第92位。

今年的扩展榜单包括了数量远胜从前的亚洲餐厅，分别来自五个国家和地区。此外，丹麦、比利时、哥伦比亚、法国和南非各有一家新入围餐厅，而秘鲁和英国则有两家餐厅入围。您可以在此处查看排名51-100餐厅的完整榜单。

The World’s 50 Best Restaurants内容总监William Drew评论道：“今年的51-100餐厅榜单选自全球22个国家和地区的多家餐厅，表彰奖励范围远胜从前。随着美食世界继续克服疫情带来的巨大挑战，我们很高兴看到13家新入围餐厅首次入驻51-100榜单。”

年度榜单由性别均衡的投票小组制定，小组成员涵盖烹饪界的1000多位独立权威人士，从享誉全球的厨艺大师和美食记者到旅行美食家无不位列其中。

The World’s 50 Best Restaurants 2021也将通过50个最佳的Facebook和YouTube频道直播。在颁奖仪式之前，上届排名第1位的Osteria Francescana餐厅的著名厨艺大师Massimo Bottura将于欧洲中部时间16:30亮相红毯主持现场直播。

PDF – https://mma.prnewswire.com/media/1632114/Worlds_50_Best_Restaurants.pdf

标志 – https://www.chinahospitalitynews.com/cn/wp-content/uploads/50_Best_Logo-5.jpg

The World's 50 Best Restaurants公布2021年全球排名51-100餐厅榜单 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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