合肥2021年9月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 城中午后，云端悦聚共启金秋甜意。合肥君悦酒店全新概念下午茶秋季焕新，除位上甜咸小点，亦有别具匠心的甜品推车。应季食材采秋色入秋味，午后悠然别样欢愉。

满载新意 自在放题

位上甜咸开胃小点拉开惬意序幕。以“蟹”入馔，不负秋日好时光。牛油果蟹肉卷、鲜虾蟹籽虾冻、烟熏三文鱼杂粮橄榄包组成的拼盘交融不同口感，煎马里兰州蟹饼咸香入味。司康饼沁入本地祁门红茶风味，季节果盘新鲜多汁，缤纷爽口。

甜品推车颠覆传统，创意升级，全透明外观吸睛无数，甜品一览无余，任君无限畅选。秋季甜点以栗子为主打，「山药栗子蒙布朗」以黄山土蜂蜜酿制桂花融入山药泥，栗香浓郁，温暖秋胃；一层无糖奶油，一层新鲜栗子泥，层层堆砌的「栗子香缇千层」带来馥郁幸福感，更有树莓栗子歌剧、干邑栗子提拉米苏、西番莲栗子泡芙球、养颜燕窝蛋挞等，清新食色，收获季节甜蜜。

价格：178元/位

推广时间：即日起至2021年11月30日

营业时间：14:00-17:00

预约垂询：0551-6282 1234转1569

馥郁甜蜜 经典升级

经典下午茶美味升级，亲朋好友相约，精致甜点小食点亮缤纷午后，于城市云端开启温暖体验。

价格：298元/两位

推广时间：即日起至2021年11月30日

营业时间：14:00-17:00

预约垂询：0551-6282 1234转1569

合肥君悦酒店秋韵下午茶曼妙焕新 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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