北京2021年9月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021全球人工智能产品应用博览会周四在华东地区江苏省苏州市开幕，聚焦人工智能最新技术成果与应用落地。



2021全球智博会开幕式周四在苏州举行

该活动将持续至9月18日，重点突出“AI+制造”“AI+医疗”“AI+金融”“AI+文旅”等苏州本地特色领域。

华为、百度、微软、科大讯飞、商汤、思必驰等200多家知名企业和团队将参展，就智能制造、智能出行、智能经济、“AI+法律”、“AI+教育”等前沿热点议题，分享研究经验，共话未来愿景。

展览期间，十多个创新产品进行海内外首次发布。

苏州市委副书记、市政府代市长吴庆文说，苏州将人工智能产业作为引领苏州未来发展的先导产业之一重点培育，加快构筑新一代人工智能产业发展新高地。希望通过本届大会，为探索人工智能赋能经济转型发展贡献更多经验。

近年来，经过不断努力，苏州形成了较为完备的人工智能产业链。苏州工业园区作为核心先导区，目前已集聚人工智能企业近660家，拥有人工智能上市企业10家，2020年人工智能产值达462亿元，带动相关产业估值超千亿元。

开幕式上，中国经济信息社江苏中心联合新一代人工智能联盟共同发布了一份报告，聚焦2020年以来全球人工智能发展新的特点与趋势，深入分析人工智能技术研发与应用创新机遇，提出我国发展人工智能的思考与建议。

据介绍，全球智博会是国家新一代人工智能创新发展试验区建设成果集中展示的重要窗口，自2018年起，已经在苏州连续成功举办三届。

原文链接：https://en.imsilkroad.com/p/323869.html

Xinhua Silk Road: 2021全球人工智能产品应用博览会在苏州开幕，推动AI行业发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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