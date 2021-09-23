北京2021年9月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 云原生的飞速发展，掀起了云计算时代一股新的浪潮，为企业数字化转型开辟了绝佳路径。IDC预测，到2023年，云原生应用占比将达到80%。从“ON Cloud”到“IN Cloud”，如何转型为“新云原生企业”成为热点议题。

9月17日，创原会·云原生技术精英沙龙在杭州千岛湖成功举办，来自云原生计算基金会（CNCF）、中国信通院、华为、软通动力以及银行、汽车等行业的云原生技术精英，就云原生与业务融合的无限可能进行了深入探讨。软通动力副总裁谢睿受邀出席沙龙，CTO刘会福出席沙龙并发表主题演讲，分享软通动力和云原生的故事。

刘会福表示，企业数字化转型，就是要建立响应变化的能力，建立敏捷企业，来应对复杂多变的市场环境。云原生作为让应用最大程度利用云能力的最佳路径，恰恰符合这一需求，云原生在基础架构、应用、行业等层面加速推动数字基础设施升级、赋能业务应用云上迁移，促使各个行业的生产力得到全面提升。随着数字化转型进入深水区，非云原生企业必须要通过数字化转型将企业发展为云原生企业。可以说，云原生是企业数字化转型必经之路。

迈向“新云原生企业” 树规模化标杆实践

“自己造的降落伞自己先跳”，这是软通动力长期以来始终坚持的服务理念，也是从知到行的实践核心。从2017年开始，历经3年时间，软通动力采用“云原生+应用”的策略，更大范围地将基础设施、业务、管理等全面云化，网站、产品与解决方案、办公核心系统以及研发环境等均实现上云，变为一家云上公司，也成为大型集团基于华为云平台转型为云原生企业的规模化标杆实践之一。

作为华为云同舟共济合作伙伴，软通动力基于华为云原生技术底座，建立了支撑数字企业的云原生基础设施，打造企业新基建；管理数字化方面，打造平台化企业、生态型企业，持续增强供给侧能力；业务数字化方面，持续创新数字化的产品和服务，适配客户数字技术的高要求。目前，软通动力在管理数字化方面PaaS层级的云原生技术应用比例高达52%，大量云原生技术和理念的应用，有效地推动软通动力一步步走向智能化。

云原生助推升级换代 锻铸数字新利器

通过云原生技术的广泛应用，在软通动力内部，企业数字化技术架构的迭代升级频次明显加速，使得项目在开发态的效率大幅提升。数据显示，版本迭代从1个月缩减为1周，部署从1天减少到10分钟，开发效率提升30%以上，运维成本降低60%以上，在运行态，资源动态扩容、应用性能管理、可用性和灾备、应用运维管理等都实现了巨大提升。

云原生赋能软通动力的产品和交付，并加速创新。基于云原生技术底座的DevOps 敏捷工程管理平台，在敏捷交付、安全可信、在线透明方面优势显著，形成了安全可信的云上数字服务交付流程，实现管理一平台、应用一架构、业务一拉通、安全一策略。以意健险核心产品为例，通过结合华为云原生能力升级，在弹性、扩展性、智能化等方面都迈向了新的台阶。

作为一家数字化企业，软通动力的自身数字化系统全面基于云原生，覆盖数据驱动决策管理、销售管理、专业服务自动化、企业服务、人才供给等平台，实现了人员、技术和流程的有效整合，全面提升了管理效率和运营效益。比如通聘宝，通过融合华为云的CCE、AI、CSS、RDS等一系列云原生服务所进行的升级改造，让招聘变得更快速、更智能。基于华为云原生容器引擎、服务网格和软开云工程平台，软通动力疫情宝仅用一周即完成上线，服务自身疫情防控的同时，也为其他企业提供技术服务，充分体现云原生模式下的敏捷和弹性。

“云战略”落地 打造全栈式云服务能力

云原生作为华为云的核心战略，在其看来：没有云原生，就没有真正的数字化和智能化。软通动力基于云原生的规模化数字化转型实践，充分佐证了华为云原生具备资源高效、应用敏捷、业务智能和安全可信4大特性，这对于各行各业的数字化转型至关重要。

软通动力技术能力坚持生于云、长于云，在“数字软通”战略基础上，进一步提出“云战略”，强势切入云服务领域。基于“云原生+”的策略，软通动力与战略合作伙伴将对客户的数字化支撑从原来的研发、营销、IT服务延伸到咨询、解决方案等高附加值领域，构建了一套全栈式、端到端的云智能服务。

作为领先的数字技术服务商，软通动力在云原生和数字化转型方面所做的探索，对其他企业是借鉴，也将沉淀为扎实的服务能力。未来，软通动力将助力云原生技术红利全面释放，加速各行业数字化转型。

创原会-软通动力：云原生是数字化创新的新基建和加速器 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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