昆明巫家坝片区14.69亿元挂牌4宗商住地 总计88亩

9月23日，昆明市公共资源交易中心发布公告，推出了位于官渡区关上街道的4宗约88亩商住用地，将于10月20日在网上拍卖，起拍价约14.69亿元。 观点地产新媒体获悉，此次将拍卖的地块编号为KCGD2019-3-A1、A2、A3、A4号地块，地块性质均为零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、城镇住宅用地，面积合计约88亩，容积率5-7，建筑密度≤45%，绿地率≥10%，起拍价14.69亿元，起拍楼面价约4140-4192元/平方米，土地单价约1397-1932万元/亩。 据了解，去年4月，昆明市自然资源和规划局发布“昆明巫家坝片区东航项目规划条件审批公示”，对该项目23宗约674.53亩土地的各项用地指标进行了明确，含9宗约292.81亩可供开发用地的具体指标(地块建筑限高120~250米)及7宗约132.52亩零星用地整合指标、5宗约65.41亩不具备单独开发条件地块指标以及其他用地的指标(含1宗约13.59亩公园绿地用地、1宗约170.2亩城市道路用地)。 同年8月，东航集团旗下公司昆明云睿投资有限公司28.05亿元以协议出让的方式揽入该项目A1-A9地块，面积合计约292.6…