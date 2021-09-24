携程2021年第二季度净营收59亿元 同比增长86%净营收携程_手机网易网

北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）9月24日, 携程 集团公布了截至2021年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。财报显示，今年二季度，携程集团 净营收 为59亿元，同比增长86%，经调整EBITDA为9.16亿元，较2020年同期增长639%，业绩表现再超市场预期，并于近期被纳入恒生科技指数。 财报还显示，今年二季度，住宿预订收入为25亿元，同比增长96%；交通票务收入为21亿元，同比增长80%；旅游度假收入为3.67亿元，同比增长182%，商旅管理收入为3.9亿元，同比增长141%。 据了解，今年二季度，携程通过智能客票综合解决方案，累计帮助国内27个机场提升客运中转，24个机场客运吞吐量同比增长两位数。通过"机票+酒店"的营销方式，酒店额外获得携程机票用户订单的交易额较去年二季度增长近200%。 业内人士表示，2020年，整个旅游行业受疫情影响较大，上半年旅游企业业绩均出现较大程度下滑，而从去年下半年，整个旅游业也在积极恢复，今年上半年则明显好于去年同期。不过，暑期由于多地疫情影响，旅游业也遭受了一定程度的影响，至于下半年表现如何，还要看疫情的防控情况。 特别声明：以上内容(如…