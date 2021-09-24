携程发布2021年二季度财报：主营业务稳健复苏 赋能旅游实体经济携程财报实体经济_新浪科技_新浪网

原标题：携程发布2021年二季度财报：主营业务稳健复苏 赋能旅游实体经济 北京时间2021年9月24日, 携程集团（纳斯达克：TCOM及香港联交所：9961）公布了截至2021年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。得益于国内旅游市场整体稳步复苏，今年二季度，携程集团净营收为59亿元，同比增长86%，经调整EBITDA为9.16亿元，较2020年同期增长639%，业绩表现再超市场预期。与此同时，携程集团还在乡村旅游、人才培养、产业帮扶等方面投入数以亿计的资金和资源，为实现共同富裕贡献旅业力量。 主营业务稳健复苏 助力实体经济高质量发展 2021年上半年，受益于国内旅游市场稳步复苏，携程四大主营业务全线飘红。财报显示，今年二季度，住宿预订收入为25亿元，同比增长96%；交通票务收入为21亿元，同比增长80%；旅游度假收入为3.67亿元，同比增长182%；商旅管理收入为3.9亿元，同比增长141%。 在与合作伙伴共享复苏红利的同时，携程集团通过产品创新、技术赋能、费用减免等方式，助力市场加速复苏。今年二季度，携程通过智能客票综合解决方案，累计帮助国内27个机场提升客运中转效能，24个机场客…