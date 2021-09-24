携程 2021 年 Q2 营收 59 亿元，净亏损同比扩大 亚汇网

北京时间9月24日早间消息，携程网今日发布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。财报显示，携程网第二季度净营收为59亿元人民币（约合9.12亿美元），与去年同期相比增长86%，与上一季度相比增长43%；净亏损为6.47亿元人民币（约合1亿美元），与去年同期归属于公司股东的净亏损4.76亿元人民币相比有所扩大，而上一季度归属于股东的净利润为18亿元人民币。财报显示，今年二季度，住宿预订收入为25亿元，同比增长96%；交通票务收入为21亿元，同比增长80%；旅游度假收入为3.67亿元，同比增长182%；商旅管理收入为3.9亿元，同比增长141%。今年二季度，携程平台发布的内容数量环比增长近一倍，携程签约旅行家数量环比一季度增长50%。随着携程直播平台化的推进，今年6月携程平台活跃主播数量环比上月增长76%，直播间成交订单量环比上月增长149%。携程数据显示，截至2021年8月，通过Trip.com预订新加坡本地旅游的订单较上年增长434%，同一时间维度下，新加坡本地旅游市场的交易额增长270%。Trip.com新增新加坡籍用户数增长超10倍。