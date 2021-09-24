北京：视力残疾人持证可携带导盲犬乘坐公共交通工具_腾讯新闻

9月24日，北京市十五届人大常委会第三十三次会议表决通过《北京市无障碍环境建设条例》，《条例》自2021年11月1日起施行。《条例》要求，新建、扩建和改建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区，应当符合无障碍设施工程建设标准。本市逐步建立无障碍公交导乘系统。视力残疾人持视力残疾人证、导盲犬工作证可以携带导盲犬进入公共场所、乘坐公共交通工具，有关单位和个人不得拒绝。 新建、改扩建居住区等应符合无障碍设施工程建设标准 本条例所称无障碍环境建设，是指为便于残疾人、老年人等社会成员自主安全地通行道路、出入相关建筑物、搭乘公共交通工具、交流信息、获得社会服务所进行的建设活动。 无障碍设施建设与管理方面，《条例》明确，新建、扩建和改建道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区，应当符合无障碍设施工程建设标准。已经建成的道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区应当建设但未建设无障碍设施的，有关管理责任人应当在限定的时间内完成整改。 资料图 本市逐步建立无障碍公交导乘系统 《条例》明确多项无障碍便利措施，城市公共汽电车、城市轨道交通车辆应当设置扶手、轮椅专席或者专区、坡板等无障碍设施…