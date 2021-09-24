梁建章点评2021Q2携程财报：双循环布局强化集团韧性 将持续助力乡村振兴携程孙洁梁建章_新浪科技_新浪网

查看最新行情 来源：携程黑板报微信公众号 北京时间2021年9月24日, 携程集团（ 纳斯达克 ：TCOM及香港联交所：9961）公布了截至2021年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。携程集团联合创始人、董事局主席梁建章在财报发布后的高管电话会上表示，“随着全球疫苗接种率的攀升以及更有利的旅行政策出台，国际旅行市场的复苏迸发出巨大的势能。过去两年中，我们继续在欧洲市场加强产品竞争力。凭借在亚太和欧洲的战略布局，我们发现了全球机票预订市场的巨大潜力。当前，国内已有超过10亿中国公民完成疫苗接种，整体旅游市场也继续保持增长势头。未来，我们会继续兼顾全球布局和国内发展，面对疫情挑战，携程集团将更有韧性。” “在第二季度，受中国国内市场强劲复苏势头的推动，我们的总体净收入同比增长86%，环比增长43%。在疫情防控常态化背景下，我们将继续聚焦国内市场，为业务发展提供新的驱动力。随着内容到交易的转化持续攀升，我们将继续强化基础设施，在增加公司总体价值的同时，积极践行企业社会责任。”携程集团首席执行官孙洁表示。 主营业务全线飘红 共同挖掘复苏潜力 今年二季度，携程集团净营收为59亿元，同比增长8…