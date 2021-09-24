携程高管解读Q2财报：国际旅行业务有望随全球疫苗接种率提升而恢复携程财报_新浪科技_新浪网

查看最新行情 相关新闻： 携程发布二季度财报 净营收59亿元 新浪科技讯 北京时间9月24日上午消息，携程网（Nasdaq：TCOM）今天发布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。财报显示，携程网第二季度净营收为59亿元人民币（约合9.12亿美元），与去年同期相比增长86%，与上一季度相比增长43%；归属于公司股东的净亏损为6.47亿元人民币（约合1亿美元），与去年同期归属于公司股东的净亏损4.76亿元人民币相比有所扩大，而上一季度归属于股东的净利润为18亿元人民币。 财报发布后， 携程董事长梁建章、CEO孙洁和CFO王肖璠等公司高管 出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。 以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容： 高盛 分析师Ronald Keung：一个关于国际业务恢复的问题，公司对此有何应对策略？如何看待公司出境游业务增长不如国际业务增长的情况？ 梁建章： 公司还将继续推进以国际化视野发展本地业务的策略，尽管有小规模的疫情反复，中国国内旅游市场的增长曲线依然是向上的，我们也认为国内游的增长能够弥补出境游暂停的损失。同时，由于疫苗接种率…