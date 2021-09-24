携程二季度营收59亿元，同比增长86%携程人民币_新浪科技_新浪网

原标题：携程二季度营收59亿元，同比增长86% 北京时间2021年9月24日, 携程集团公布了截至2021年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。 受益于国内旅游市场整体稳步复苏，今年二季度，携程集团净营收为59亿元，同比增长86%；经调整EBITDA为9.16亿元，较2020年同期增长639%；毛利率为79%，相比2020年同期的72%和上季度的75%，有所提升。 2021年第二季度，归属于携程集团股东的净亏损为6.47亿元人民币，相比上季度净利润为18亿元人民币，2020年同期净亏损4.76亿元人民币。若不计股权报酬费用以及投资和可交换债券公允价值变动等损益，2021年二季度，归属携程集团股东的净利润为7.28亿元人民币，相比2020年同期净亏损为12亿元人民币。 值得一提的是，8月31日，携程集团与快手、哔哩哔哩、百度一同被纳入恒生沪深港Z世代指数。 “在疫情防控常态化背景下，我们将继续聚焦国内市场，为业务发展提供新的驱动力。 随着内容到交易的转化持续攀升，我们将继续强化基础设施，在增加公司总体价值的同时，积极践行企业社会责任。 ” 携程集团首席执行官孙洁表示。 分别看四大主营业…