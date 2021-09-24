长春高新：国都证券、高新科控等20家机构于9月22日调研我司_股市要闻_市场_中金在线

2021年9月24日长春高新(000661)发布公告称：国都证券、高新科控、华夏基金、嘉实基金、金友创智资管、明亚基金、奶酪基金、上海博颐投资、上海天井投资、上海汐泰投资、申万宏源、深圳正圆投资、泰达宏利基金、相聚资本、长城基金、中国实业、中融汇信投资、中泰证券、中信证券、TX Capital于2021年9月22日调研我司，本次调研由公司董事会秘书 张德申,公司证券事务代表 李洪谕负责接待。 本次调研主要内容： 以往机构调研中公司回答过的问题,本次活动披露文件中未做重复介绍。 1、近期经营情况公司各子公司经营情况良好,近期新冠疫情对市场销售略有影响。公司努力做好现有各产品销售工作,加强子公司金赛药业成人生长激素缺乏、儿童营养品、骨龄仪等新适应症、新产品的推广力度;积极推进自主研发及外部引进的相关产品、技术研发进度;稳步推进地产板块相关在建项目建设工作,促进平稳发展。 2、相关集采政策情况目前尚无相关政策落地,近期其他地区正式公布的集采目录中未涉及生长激素产品,公司将持续关注政策变化情况。 3、关于百克生物其他产品相关情况根据中检院的批签发信息,百克生物已有20批鼻喷流感减毒活疫苗批签发…