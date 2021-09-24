携程(TCOM.US)Q2净营收59亿人民币，同比增长86%_个股资讯_市场_中金在线

智通财经APP获悉，周四美股盘后，携程(TCOM.US)公布了截至2021年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。 财报显示，携程第二季度净营收为59亿元人民币(约9.12亿美元)，与去年同期相比增长86%，与上一季度相比增长43%;归属于公司股东的净亏损为6.47亿元人民币(约1亿美元)，去年同期为净亏损4.76亿元人民币。 按业务划分，公司第二季度住宿预订收入24.6亿元人民币，同比增长96%，分析师预期为24.3亿元;第二季度交通票务收入20.7亿元人民币，同比增长80%，分析师预期为19.4亿元;第二季度团体旅游收入3.67亿元人民币，分析师预期为3.376亿元，去年同期为1.300亿元;第二季度商务旅行收入3.90亿元人民币，分析师预期为3.374亿元，去年同期为1.62亿元。 第二季度公司毛利率为 79%，高于去年同期的 72% 和上一季度的 75%。;第二季度产品开发费用为22亿元，较去年同期增长24%;销售和管理费用为14亿元;一般管理费用为7.13亿元。 Q2经调整后EBITDA为9.16亿元，去年同期为1.24亿元;经调整后EBITDA利润率为16%，去年同期为4%…