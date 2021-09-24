携程：今年二季度净亏损6.47亿元，“系投资亏损所致”

9月24日，携程集团（携程，NASDAQ：TCOM；携程集团-S，09961.HK）披露截至2021年6月30日的今年第二季度及上半年未经审计的财务业绩。 数据显示，携程二季度营业收入58.92亿元（人民币，下同），同比增长86.34%；净亏损6.47亿元，去年同期净亏损4.76亿元；经调整EBITDA（息税折旧及摊销前利润）9.16亿元，去年同期为1.24亿元，今年一季度净利润为18亿元。此外，携程第二季度毛利率同比上升7个百分点，录得79%。 携程在财报中指出，公司2021年第二季度的整体业绩受到新冠疫情和后续新冠病毒新变种的不利影响。不过，得益于中国对新冠疫情的总体控制，公司的国内业务持续展现了强劲的复苏，为公司贡献了绝大部分的营业收入。 从收入构成来看，今年二季度携程的住宿预订收入24.55亿元，同比增长95.77%，环比增长55.38%；交通票务收入20.66亿元，同比增长79.65%，环比增长37.18%；旅游度假收入3.67亿元，同比增长182.31%，环比增长117.16%；商务管理收入3.9亿元，同比增长140.74%，环比增长54.76%；其他收入6.14亿元，同比…