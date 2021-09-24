北京2021年9月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 金穗卷起千层浪，又是一年丰收时。9月24日上午，2021年北京市中国农民丰收节系列庆祝活动暨拜耳耘远农场揭牌仪式在北京银黄绿色农业生态园顺利举行。北京市农业农村局肖勇处长、北京市植物保护站张加勇站长、昌平区农业农村局李国荣副局长、拜耳作物科学大中华区总经理Alfonso Alba以及银黄农业生态园总经理秦爱腾女士等嘉宾出席了仪式，并共同见证了亚太首个拜耳“耘远农场”揭牌成立。

作为北京市植保站蔬菜病虫害全程绿色防控基地，北京银黄绿色农业生态园长期承担着蔬菜病虫绿色防控技术示范及试验的职能，并在新技术应用和推广中发挥了重要作用。2020年9月，北京银黄绿色农业生态园与拜耳作物科学签署了为期三年的合作协议，加入拜耳“耘远农场”项目，成为拜耳在亚太第一家“耘远农场”，同时迎来拜耳“耘远农场”网络中的首位女性农场主。

“耘远农场”（Bayer ForwardFarming）是拜耳在2015年发起的一项全球项目，携手全球各地的独立农场，采用能够提升种植效率、提升食品质量和安全、改善生态环境的先进工具和方法，展示便捷可行的可持续农业操作手段。

随着银黄农场的加入，拜耳已与全球三大洲的24个农场建立了“耘远农场”合作伙伴关系。目前，银黄农场已经在病虫害综合治理示范、数字农业、产品安全管理以及保护土壤和水源等八个方面完成了初步建设。

同心协力，推进北京市绿色农业

北京市农业农村局马荣才副局长以视频致辞的方式表达了对揭牌仪式的祝贺，他提到：拜耳是全球农业创新的领导者，在种子与性状、作物保护和农业数字化技术与服务等领域都取得了显著的成绩。拜耳与北京市在上述领域有着广阔的合作空间，对于推动双方在新技术新产品开发、成熟技术产品集成应用、农业产业现代化升级、农民增收乡村振兴等方面快速发展、取得实效都具有重要意义，我们期待在银黄“耘远农场”合作的基础上，未来与拜耳集团在农业领域能有更多的合作。

北京市植物保护站张加勇站长谈到：银黄农场作为拜耳在亚太地区的第一家“耘远农场”，与拜耳作物科学在农作物病虫害防控深度合作方面起到了很好的示范带动作用，能充分发挥出双方在病虫害防控技术体系、示范推广应用平台等方面的技术资源优势，对于双方创建、完善“三体系一平台”，即农作物病虫害绿色防控技术体系、农作物生产安全与产品安全管理体系、以智慧植保服务平台为主的支撑保障体系和北京现代可持续农业的示范与交流平台，具有重要意义。

拜耳作物科学大中华区总经理Alfonso Alba在揭牌仪式上发表了讲话，他谈到：“可持续发展是拜耳集团企业战略的核心要素之一。作为中国农业和种植者可信赖的合作伙伴，拜耳在银黄农场启动的‘耘远农场’项目体现了以切实行动践行对中国农业可持续发展的承诺。一直以来，拜耳都渴望与中国多方协作。借此机会，我诚挚地邀请更多的农业领域公司和科研机构，种植者和食品链伙伴一道，为中国农业可持续发展、乡村振兴、共同富裕做出更多积极的贡献。”

拜耳耘远农场项目全球负责人Klaus Kirsch也以视频方式在仪式上发表了致辞。他特别感谢了银黄农场秦爱腾女士的合作和北京市植物保护站、北京市昌平区农业局等在这个项目中的支持。他谈到：“拜耳将通过在种子、作物保护、数字解决方案、责任关怀和伙伴关系方面的现代综合技术，与秦爱腾女士一起提高农场生产力，促进北京及周边地区的农业发展，从而为北京市民提供丰富和健康的农产品供应。”

耕种未来，赋能农业可持续发展

选择北京银黄农场作为拜耳亚太区第一家“耘远农场”的农场方合作伙伴，对于拜耳积极践行对中国农业可持续发展的承诺具有重大意义。

银黄农场总经理秦爱腾女士表示：“银黄农场能够加入拜耳‘耘远农场’网络，积极参与到中欧农业交流和农业可持续探索中来，我和农场的员工们感到非常欣喜和自豪。今后，我将与各个合作伙伴一起，总结示范试验成功经验，积极推广，并持续将最先进的农业技术和理念引入中国，为中国农业的可持续发展贡献一份力量。”

耕耘远方，耕种未来。作为农业领域的全球创新领导者，拜耳愿以全球创新能力深度服务中国农业，以实际行动与政府、广泛的企业、科研、种植者和食品链伙伴等一道，为高效资源利用、减少环境足迹、提升公众接受等共同努力；为中国农业可持续发展、乡村振兴、共同富裕做出更多积极的贡献。

相关链接 :

http://www.cropscience.bayer.com

亚太首个拜耳“耘远农场”在京揭牌，助力中国可持续农业发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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