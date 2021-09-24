携程(09961.HK)第二季度营收同比升86%至59亿人民币-港股-金融界

【财华社讯】携程集团(09961.HK)公布，由于中国国�市场的强劲恢复势头，于2021年第二季度，集团净营业收入为59亿元 人民币 (9.12亿 美元 )，同比上升86%，环比上升43%。归属股东净亏损为6.47亿元人民币(1亿美元)，相比2020年同期净亏损为4.76亿元人民币，相比上季度净利润为18亿元人民币。毛利率为79%，和2020年同期的72%和上季度的75%相比有所上升。经稀释每股普通股和每股存托凭证亏损为1.02元人民币(0.16美元)。 2021年第二季度，国�酒店和机票GMV同比都上升了约150%。和疫情前2019年同期相比，国�酒店和机票预订在第二季度都达到双位数增长。本地游继续为国�旅游恢复提供主要动力，住宿预订营业收入为25亿元人民币(3.8亿美元)，同比上升96%；交通票务营业收入为21亿元人民币(3.2亿美元)，同比上升80%；旅游度假业务营业收入为3.67亿元人民币(5700万美元)，同比上升182%，环比上升117%。 截至2021年6月30日，现金及现金等价物、受限制现金、 短期投资 及持有至到期的定期存款和 理财产品 余额为754亿元人民币(117…