聚焦​河北省旅发大会｜“旅游+”激发河北文旅发展新动能 2021-09-25 05:00:49 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 在省旅发大会上，26个重点文旅产业项目“云”签约 “旅游+”激发河北文旅发展新动能 省旅发大会观摩点之一——邯郸市复兴区邯郸园博园。 河北日报记者史晟全摄 夏去秋来，收获满满。9月23日，在第六届河北省旅游产业发展大会上，26个重点文旅产业项目通过现场视频连线方式完成“云”签约，签约金额253.71亿元。 香港华友国际集团要来了。看中当地独特的山水优势以及丰富的文化遗址资源，该集团与唐县丹朱城旅游开发有限公司达成合作协议，将在唐县建设集旅游、休闲、教育、文化、商贸、会展等功能为一体的丹朱城康养度假小镇，打造高品质休闲旅游度假区。 “当前，文旅行业迎来了新的发展风口。”中国文化产业协会信息传媒部部长李寒认为，在新时代背景下，旅游发展需要在业态上不断升级与创新，“旅游+科技”“旅游+文创”“旅游+教育”“旅游+农业”等模式，为河北旅游产业转型发展提供了新目标、新思路。 创新理念，精准招商。聚焦“旅游+”模式，河北省各地不断创新工作方式和服务模式，招大商、招好商、…