旅游｜摩天轮回归！北京龙潭中湖公园免费开放_腾讯新闻

“十一”长假即将到来，和家人逛逛公园，放松心情也不失为一种不错的选择。 9月24日上午，一场“新龙潭・潮运动”健步走活动将“久违的”龙潭中湖公园推进大众视野。 曾给很多人留下美好记忆的摩天轮作为标志性景观加固重装、原址保留，可谓是“高调回归”。 看到承载回忆的摩天轮重现，很多“老北京”纷纷表示：“爷青回！”“摩天轮就是我逝去的青春！”“是我第一次打卡的游乐园呀！” 图片来源于微博 这个坐落在东南二环边、龙潭中湖畔的大型区域性综合公园前身是北京游乐园，是很多大朋友们儿时的记忆。 重新亮相的龙潭中湖公园不仅保留了原有的标志性建筑――摩天轮，还通过“新龙潭・潮运动”这一青春主题，为公园注入新活力，倾心打造“传递活力运动理念，倡导健康生活方式”的运动特色公园。园内设有乒乓球、篮球、网球等标准运动场地与智慧健身设施，活力市集、主题跑团、运动秀场、潮流展示等运动体验活动将在这里轮番上演。更值得期待的是，智慧运动体验场馆以及绿色健康的轻餐等配套空间也将陆续开放，营造活力满满的全民健身“氛围感”。 园区建设突出“静自然、智海绵、亲湖面、野芳草、境文脉、零外运、隐建筑、悦民心”的八大亮点，呈现“三环十二…