“旅游+”产业！三亚特色民宿“点亮”美丽乡村_政务_澎湃新闻-The Paper

一棵古树、一处老宅、一片碧海……远离城市的喧嚣，择一处心灵的归处，三亚乡村民宿便是最佳的选择。 近年来，三亚积极探索“旅游+”产业，践行“绿水青山就是金山银山”理念，依托生态与人文资源，大力发展文旅、农旅融合产业，一批特色乡村民宿应运而生，经系列升级改造，村民房变客房，村庄变景点，不仅带动和盘活乡村资源，为乡村振兴带来新的发展机遇，也让乡村经济走上“快车道”。 马岭社区海岸网红民宿，成为一道亮丽风景线。 李学仕 摄 海岛民宿极具特色 漫步西岛渔村，从村头往里走，不过几百米就遇见“曾汐”民宿。 海螺、木床……走进“曾汐”民宿，一幅极具西岛特色的画面映入眼帘。老板曾其财是西岛居民，在开民宿之前，他做了11年的幼儿园。为什么会转行做民宿？这要从2017年说起。 2017年12月28日，西岛景区和渔村之间“锁”了近20年的大门被打开，游客在景区与渔村之间可以自由活动。景区和渔村融合发展迈出关键一步，凭借着独具特色的海岛风情和百年渔村的文化底蕴，吸引了许多游客到西岛参观游玩。 西岛渔村的变化，让曾其财看到了新机遇。2019年10月1日，由曾其财原本自建运营的幼儿园改建成为民宿——“曾汐”民宿落成…