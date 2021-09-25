朝中社发文怒批：日寇抹杀我国温泉文化，必将千百倍地讨还其代价

【环球网综合报道】朝中社9月24日发布题为“日寇抹杀我国温泉文化”的文章称，日寇的野蛮活动，使得朝鲜温泉资源全部落到了日寇的手里。朝鲜人民永远不会忘记过去日寇所犯下的罪恶历史，而且必将千百倍地讨还其代价。 以下为朝中社文章全文： 日寇在上世纪强占我国犯下的犯罪中也有抹杀我国人民温泉文化的罪行。 我国人民从古代起把国家丰富的温泉资源用于治病，到了朝鲜封建王朝时期（１３９２年－１９１０年），也利用温泉给日本人治过病。 但日寇强占我国后，全部调查掌握了我国的温泉资源，并允许日本人经营镜城温泉等国内出名的温泉，或将之改成为日本侵略军的疗养所，而且不许朝鲜人所利用。 日寇还在温泉地区设立警察署，加大对朝鲜人的镇压活动力度。 日寇在黄海道地方的信川温泉和庆尚道地方的东莱温泉等各地温泉建设酒店、旅馆、浴场和各种配套设施，向本国人开放利用。 １９２５年，日寇给在黄海道地方的瓮津地区找到的新的温泉起了个“日月温泉”的名称，还把它交给本国人赚钱等把我国的温泉当做自己的发财手段。 由于日寇的这种野蛮活动，我国人民几千年一直利用过的温泉资源全部落到了日寇的手里。 我国人民永远不会忘记过去日寇所犯下的罪恶历史，…