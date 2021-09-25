锻造文旅产业核心竞争力_旅游

近日，在深圳举办的第十七届中国（深圳）国际文化产业博览交易会备受瞩目。作为一场线下与线上互动结合的展会，它不仅是全面展示我国文化体制改革和文化产业发展成就的一个重要平台，更是展现“诗和远方”的一个微缩场景，让人们能借此看到文旅融合赋能美好生活的阶段性成果。记者在本次文博会上发现，在强IP的加持下，文化和旅游产业的核心竞争力得到有力提升。 以文塑旅 展开全文 长隆等原创IP创新突破 文博会上，与非遗结合的文创产品吸引了大量观众的目光——在华侨城展位，造型独特的云南非遗“瓦猫”、内蒙古“四胡”“马琴”“皮雕”和深圳“小凉帽”等非遗文创产品一一亮相。其中，深圳“小凉帽”的IP，其基因就来自华侨城在深圳的文旅项目——甘坑小镇，主创团队通过对广东省非物质文化遗产“甘坑客家凉帽制作技艺”的深度挖掘，打造出这一富有本土客家特色文化内涵的IP形象。如今这一IP不仅延伸出文创产品、绘本、动画片，还有音乐节、秋收节等特色文旅体验活动。 文化为魂，旅游为体。只有注入文化的内涵，旅游产业的发展才有了更为坚实的根基。在珠海展区，广东长隆集团（下称“长隆”）颇具创意的宣传片吸引了诸多参展商的关注。长隆作为广东土生…