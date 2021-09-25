探讨食品行业创新趋势，七星联盟共创未来新十年

第十届“中国食品健康七星奖”成功举办

上海2021年9月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月24日，2021七星思享汇暨第十届“中国食品健康七星奖”（简称“七星奖”）颁奖典礼在上海成功举行。七星奖是中国食品行业最有影响力的奖项之一，今年共有28家优秀食品制造、零售及餐饮企业在本次评选中脱颖而出，最高荣誉奖项“年度星钻企业”为嘉吉蛋白营养科技（滁州）有限公司。

当日，中国食品健康七星公约联盟（简称“七星联盟”）还召开了2021年度七星思享汇，来自食品行业包括食品制造、餐饮及零售领域的多位专家及优秀企业代表，齐聚回顾行业及七星成立十年来的变迁与革新，共同探寻如何以创新方案，助力持续解决食品行业的安全与可持续发展等问题。

民以食为天，创新离不开安全底线

食品行业亘古久远，却充满创新的生机。衣食住行是生活基本刚需，“食”占据其中重要位置，食品行业的创新特别关乎激发国内大循环的消费热力，提升生活品质和社会幸福感。随着消费升级持续深入、新生代消费者崛起，食品消费也朝向多元化、个性化发展，文化体验、跨界融合、数字化等创新形式逐一出现。

中国食品科学技术学会名誉副理事长饶平凡在现场谈到，“在食品安全领域，遇到突发事件时，决策部门从10年前措手不及，到现在胸有成竹，食品企业从一片忙乱，到现在有章可循，老百姓也逐渐从信心缺失到重新恢复信心，这十年间的巨大变化，有七星人的一份功劳。后疫情时代，大众对健康的关注不仅是新冠肺炎疫情，而是更全面的自主健康管理与生活态度的转变。我们要集全社会的力量推动中国食品安全进步，促进食品消费行业的健康、可持续发展。”

餐饮零售新业态不断融合、网红食品不断诞生与消退，如何保障食安，继续实现可持续发展，是行业各成员共同关注的话题。大会现场，包括食芯资本、达能、嘉吉蛋白、麦德龙等品牌在内的各大企业代表围绕食品行业创新产品、产业链投资创新、食安体系管理和可持续化发展做出分享。清洁消毒、有害生物防治是第一步，食品安全应当成为企业文化的一部分，更重要的是将规章法规落实融入每位员工的内心，构筑质量文化，构建全面、完整、有效管理的供应链，追求长期可持续发展，由此从内而外创造品牌的有效生命力。

创新驱动，积极探索可持续发展

大会现场的圆桌讨论环节，在一财新闻中心大政频道主编胥会云的主持下，邀请旺旺集团生产研发群群总曹永梅、星巴克中国食品安全&质量副总裁杨琦、顶新国际集团便利餐饮连锁事业食品安全安心办公室副总经理刘成章、艺康集团亚太及大中华地区研发副总裁张春洁针对“食品企业可持续发展的挑战与机遇”这一主题展开对话。目前，整个产业向数据化与自动化转变、消费行为快速变化，食品企业不仅要守好食品安全底线，更应随时代变革不断创新，以标准化、系统的全供应链为食品安全保驾护航，同时做好人员培训、食安管理体系建设，为整个行业的可持续发展和创新贡献能量。

为帮助企业更好关注食品赛道的中国新消费市场的变化，第一财经新一线城市研究所产品总监毛怡玫于现场分享“大数据在商业中的应用和想象”。运用大数据分析，发掘消费者新的需求动向，能够更好帮助企业进行行业洞察，深度挖掘更大机遇。以食品行业为例，大数据显示，主打无添加、功能性的产品健康化升级成为食品饮料行业新趋势；在选择蔬果类、粮油类产品时，消费者更关注产品产地本身的自然生态环境的保育及生产全链路的安全性；另外，食品安全和品质的把控对品牌增长扩大尤为重要。此外，针对行业内多家企业的案例分析为其他业者提供了深刻且富有价值的参考，激发更广泛的思考。

中国连锁经营协会常务副秘书长王洪涛表示：“民众对食品安全与健康的要求日渐提高，食安系统如何助力可持续发展也正在成为全民关注的话题，这对企业提出了更高的要求。通过十年努力，我们已经看到了生态环境上的变化，但绿色发展是一个长期过程，我相信，只要我们从这一刻开始建立完善的发展体系，未来，一定能够按照今天的目标，实现长远的可持续发展。”

食安守初心，创新共十年

中国食品健康七星公约联盟理事单位代表、上海第一财经传媒有限公司总经理陈思劼表示，“在新冠疫情防控常态化和碳达峰碳中和的背景下，伴随物联网、区块链、AI等新技术的崛起，食品行业将呈现消费者为中心、新技术为驱动的特征。我们期待携手更多合作伙伴，助力食品企业抓住新机遇，共筑食品产业发展的美好明天。”

中国食品健康七星公约联盟理事单位代表、艺康集团高级副总裁兼大中华区总裁孔听云表示，“过去的十年，是‘食安守初心’。七星成立至今致力于打造行业互动交流的重要平台，传播食安文化，树立食安信心。下一个十年，我们将持续推动七星奖作为行业标杆的进一步提升，吸引更多不同类型的企业加入七星联盟，积极参与主办活动，引领食品行业持续创新。”

七星奖作为中国食品行业的最有影响力的奖项之一，通过多个维度对企业进行走访、评分，表彰杰出优秀企业，为行业树立标杆，促进交流与共同进步。其中“创新引领”和“可持续发展”是近两年来新增的重要指标，以从侧面引导食品企业将创新及可持续发展融入自身发展体系建设。

附：第十届中国食品健康七星奖获奖企业榜单

年度星钻企业

嘉吉蛋白营养科技（滁州）有限公司

年度七星奖 健康倡导特别贡献

顶巧餐饮集团

上海罗森便利有限公司

苏州欧福蛋业股份有限公司

年度七星奖 创新引领特别贡献

上海味好美食品有限公司

旺旺集团

宜家（中国）投资有限公司

年度七星奖 可持续发展特别贡献

达能（中国）食品饮料有限公司

上海迪士尼度假区

年度七星奖

北京四季优选信息技术有限公司

北京便利蜂连锁商业有限公司

哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司

杭州味全食品有限公司

快乐蜂（中国）餐饮管理有限公司

昆明珍茗食品有限责任公司

捞王（上海）餐饮管理有限公司

老乡鸡

麦德龙商业集团有限公司

内蒙古西贝餐饮集团有限公司

天虹数科商业股份有限公司

沃尔玛（中国）投资有限公司

永辉彩食鲜发展有限公司

年度新秀奖

三只松鼠股份有限公司

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

上海星选闪电餐饮管理有限公司

燕小厨（北京）生物科技有限公司

元气森林（北京）食品科技集团有限公司

周黑鸭国际控股有限公司

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