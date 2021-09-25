文博会公众开放日day1探营：粤港澳大湾区打出“文化+旅游”组合拳 文旅新业态打造世界级旅游目的地 _ 东方财富网

9月25日，为期5天的文博会进入公众开放日时间。在过去的2天专业观众日，南方财经全媒体记者探营了本届文博会独具特色的粤港澳大湾区各展团和文化企业，充分感受到大湾区文化旅游产业的动力与活力。在文化+科技，文化+旅游的赋能下，广东省紧密结合“一核一带一区”区域发展格局，强化文化和旅游双向融合，粤港澳大湾区世界级旅游目的地的美丽画卷徐徐展开，成为展示湾区现代都市文明、呈现文化交融特色的世界游客向往之地。 新业态新模式赋能文旅融合 在新冠疫情冲击下，文化和旅游产业加速数字化、智慧化融合转型，依托互联网、云计算、大数据、5G及VR等技术的应用和发展，“云博物馆”“云旅游”等新业态新模式不断涌现。 在广州陈家祠数字体验馆里，通过综合运用三维数字投影、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等技术，观众可以即刻“穿越”到百年前的陈氏书院，以不同的主题和视角，感受陈氏书院的魅力，也可以动动手指，零距离“触摸”艺术陶瓷类、广彩类、刺绣类等众多岭南艺术珍品。 这是广州时间网络科技有限公司将数字技术应用于文旅行业的代表作。该公司副总裁彭利国在接受南方财经全媒体记者采访时表示，数字化是文旅深度融合的必然趋势，也将为…