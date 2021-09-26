经济日报携手京东发布数据——节日消费新看点周边游出行长假旅游_手机网易网

数据来源 京东消费及产业发展研究院 长假 不远游 生活也多彩 受近期零星散发疫情影响，国内个别地区中秋节前就发通知鼓励群众就地过节，非必要不离开当地。不少人改变了中秋假期异地 旅游 、回家探亲的计划，留在当地过节。有数据显示，今年中秋假期游客出游以自驾游、近距离和短时游为主， 周边游 的预订人数占出游总人数比例为56%。 十一国庆长假将至，如何在不发生大规模人员流动的前提下，让人们既能度过一个愉快的假期，同时又能带动当地旅游消费，这为各地开拓文旅业创新发展提出了新课题。对地方而言，创造丰富的旅游度假产品，吸引更多人选择城市周边游，意味着搭建更加立体多元、有差异化的旅游消费场景，更好满足不同类型的消费需求。 我国疫情应对经验丰富、防控效率较高，应急响应机制正逐步健全。但是疫情也给人们假期出游发出了预警，提醒人们积极防范、科学管理，在 出行 过程中时刻绷紧疫情防控这根弦。有出行计划的人们要认真选择目的地，同时严格遵守目的地和所在地的防疫政策，做好防疫措施。各地旅游景区依然要坚持“限量、预约、错峰”的基本要求，严格执行景区疫情防控措施。 其实，一个愉快的假期，不仅是玩得好，更要过得安全、健康…