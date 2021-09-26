清明、五一、端午“三节”加持下，携程、同程旅行、途牛三家OTA二季报表现如何？人民币美元携程_新浪科技_新浪网

原标题：清明、五一、端午“三节”加持下，携程、同程旅行、途牛三家OTA二季报表现如何？ 截至9月24日，在线旅游上市公司携程（Nasdaq：TCOM）、同程旅行（0780.HK）、途牛（Nasda:TOUR）均发布了2021年第二季度财务报告。他们的业绩表现如何？网经社移动出行台（DCX.100EC.CN）对以上3家在线旅游上市公司二季度财报进行数据对比。 1携程Q2营收59亿元，净亏损6.47亿元 9月24日, 携程集团公布了2021年二季报。财报显示，携程网第二季度净营收为59亿元人民币(约合9.12亿美元)，与去年同期相比增长86%，与上一季度相比增长43%；其中：住宿预订收入24.6亿元人民币，同比增长96%；交通票务收入20.7亿元人民币，同比增长80%；团体旅游收入3.67亿元人民币，2020年同期1.300亿元；二季度商务旅行收入3.90亿元人民币，2020年同期1.62亿元。 利润方面，携程二季度归属于公司股东的净亏损为6.47亿元人民币(约合1亿美元)，与去年同期归属于公司股东的净亏损4.76亿元人民币相比有所扩大，而上一季度归属于股东的净利润为18亿元人民币。 2同…