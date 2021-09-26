天津即将出台“非改租”新政-城市聚焦 -中国网地产

国务院办公厅日前印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，明确保障性租赁住房基础制度和支持政策。记者从天津市住建委获悉，天津市即将出台“非改租”新政，非居住存量房屋可申请改建为保障性租赁住房，主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题。 据天津市住建委介绍，近日天津市住建委会同相关部门起草了《关于非居住存量房屋改建为保障性租赁住房的指导意见（征求意见稿）》，目前该文件已经开始向社会公开征求意见。根据该意见，天津市行政区域内合法建设的，闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，经区政府组织联合审查认定后，允许改建为保障性租赁住房。根据国家和本市有关规定，不符合建设用地准入条件的工业及仓储用地，不得改建为保障性租赁住房。 改建保障性租赁住房项目应符合城市发展规划、区域功能定位和产业发展等要求，重点布局在天津市轨道交通沿线、公交站点周边、工业产业园区、商业商务集聚区、高校及科研院所周边等人口聚集、交通便利、配套完善、租赁住房需求旺盛的区域，促进租赁住房供需平衡和职住平衡。改建保障性租赁住房项目由政府给予土地、财税、金融等政策支持，发挥市场机制作用引导多主…