宣城郎溪：“产业+旅游” 推进乡村振兴-中安旅游网

宣城郎溪：“产业+旅游” 推进乡村振兴 2021-09-26 10:13:56 来源：中安在线 产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。这二十个字，是乡村振兴的总体要求，其中，产业兴旺是乡村振兴的核心，只有通过发展产业才能带动农村的经济发展，最终实现共同富裕。郎溪县应势而谋，顺势而为，精准发力，不断发展特色产业和旅游业，增加农民收入，为乡村振兴注入了强大的劲力。 发展特色产业，以产强农 产业兴则百业旺，紧紧围绕产业兴旺下功夫。侯村蜜枣是凌笪镇生产的一种传统食品，有上百年的生产历史。侯村蜜枣采用当地种植的上等奶枣为原材料，引用高草湖的优质山泉水，添加白砂糖、经过划枣、煮枣、捏枣等十几道传统手工艺加工而成，整个制作过程不掺入任何添加剂，为原生态的绿色食品。侯村蜜枣因其皮薄肉细、色泽金黄通透、香甜酥软而深受消费者喜爱。早在清乾隆年间，侯村蜜枣就被御封为“金丝琥珀”而作为贡品。在上世纪七十年代，侯村蜜枣还作为郎溪县出口创汇产品远销东南亚等地。 为发展壮大侯村蜜枣产业，凌笪镇积极引导枣农走规范化、规模化经营的路子，先后成立了侯村蜜枣协会、侯村蜜枣合作社、侯村蜜枣家庭农场，注册了商标，蜜…