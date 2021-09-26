“+旅游”凝聚强劲合力 好生态留住川渝客文旅·体育人民网

人民网 2021年09月26日08:03 | 来源： 中国新闻网 小字号 原标题：“+旅游”凝聚强劲合力 好生态留住川渝客 据了解，自从遵绥高速公路贯通以来，踏访绥阳县的四川、重庆游客，用络绎不绝来形容一点也不为过。每年夏天，在该县双河溶洞、红果树、双门峡等景区游客中，来自四川、重庆的游客占50%以上。 那么，绥阳究竟凭什么魅力吸引如此众多的四川、重庆游客？“我们就是冲着这里良好的生态而来，双河溶洞、红果树、双门峡等这些大自然的鬼斧神工，令人神往，许多地方简直是人间仙境。”四川省泸州市龙马潭区李先生这样告诉记者。 据了解，这些年来，具有丰富旅游资源的绥阳县,借助得天独厚的旅游优势，勾勒着全域旅游新蓝图,全面启动旅游与第一、二、三产业的融合发展，推进旅游产业融合,拉动县域经济高质量发展。 按照“中国诗乡·世界休闲公园”这一目标定位，该县着力培植看点，打造亮点，发展生态避暑、健康养生游，亲近自然的休闲度假游，消遣娱乐的自然风光游，考察猎奇的科考探险游，乡土风情的诗乡文化游，休闲体验的农旅融合游，形成“五位一体”旅游发展新格局。 如今,该县各行各业先后从旅游发展中找到了“交通+旅游”、“城镇…