上海2021年9月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月25日，全运会霹雳舞（Breaking）在南京点燃战火，舞者们各出奇招，比赛场上锋芒四射，各位舞者使出浑身解数，每一颗挥洒的汗水、每一个英姿飒爽的动作都诠释着霹雳舞舞者的高光时刻。经过5轮激烈的角逐，上海街舞代表队成员、Skechers all star – 王文禄（文龙）顶住压力，在0：2落后的情况下连板3局，最终在第五轮加赛上反败为胜，脱颖而出摘得全运会历史街舞项目首金。Skechers all star成员商小宇和赵兴宇分别代表上海街舞队、山东街舞队摘得季军及第四名的优异成绩。



第十四届全运会霹雳舞冠军、Skechers all star 队员 – 王文禄（文龙）



第十四届全运会霹雳舞季军、Skechers all star 队员 – 商小宇

斯凯奇作为街舞Breaking的挚友，早在7月就正式宣布与上海体育舞蹈协会达成战略合作伙伴关系，并授牌成为：上海市霹雳舞代表队训练、比赛指定运动品牌。此次，斯凯奇也为上海街舞代表队队员提供专业且具有科技含量的鞋服装备，全方位助力队员，为竞技之路保驾护航。上海街舞代表队的参赛队员及教练，则均来自于Skechers all star。

“能见证全运会历史上第一块街舞金牌的诞生我们备感荣幸，上海街舞代表队同时也是我们Skechers all star，披襟斩棘拔得头筹，我们为他们的出色表现感到无比的骄傲！街舞Breaking是一项充满魅力的竞技体育运动，我们能看得到舞者在比赛场上，在舞台上光芒四射，全情投入；我们更能看到他们在台下十年磨一剑的努力和毅力，它夺目闪耀的背后是汗水与坚持。作为街舞人永远的后盾，斯凯奇必定不忘初心，为街舞运动员提供专业优质的产品和展示自我的舞台，帮助他们突破前行。” 斯凯奇运动市场总监徐晹炯先生表达了对支持街舞运动的决心。

多年来，斯凯奇持续为舞者们提供持续不断的训练学习条件，为舞者打造同台竞技的舞台，让更多中国舞者能学习共进。“真的非常高兴能拿下这个冠军，今天的成绩是对我日以继夜努力的肯定和激励！感谢我的教练和队友，还有我的老搭档斯凯奇，有幸能加入了Skechers all star 团队，斯凯奇给我们舞者创造了展现自己的平台，斯凯奇的装备也是我日常训练和比赛时的最佳伙伴。感谢斯凯奇陪伴并见证了我的街舞荣光。三年后Breaking 即将正式登陆奥运，我也会更加努力，希望有机会能为国争光！”全运会街舞冠军、上海街舞队队员、Skechers all star成员王文禄（文龙）对冲刺国际赛事充满信心。

2008年，自斯凯奇进入中国市场以来，就一直关注街舞运动在中国的发展。2010年，斯凯奇首次面向国内高校学生举办了“斯凯奇炫舞大赛”。数年来，斯凯奇通过赞助综艺节目、与明星的合作，让街舞运动被更多人熟知。自2014年以来，斯凯奇就连续7年赞助B.I.S世界街舞大赛，为更多舞者打造专业的竞技舞台，助力中国街舞运动员快速成长。同时，斯凯奇也一直坚持街舞专业人员的培养，在全国范围内与专业街舞机构合作，开办斯凯奇街舞学院，成立了Skechers all star街舞全明星队。街舞首登全运会，是街舞Breaking面向大众的一个美好开端，斯凯奇将持续关注中国街舞运动的发展，与中国舞者一起，在国际上一展中国街舞新力量。

燃炸赛场，Skechers all star 摘得全运会街舞历史首金 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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