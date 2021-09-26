佛山2021年9月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，备受瞩目的2021年美国IDEA工业设计奖评选结果揭晓：恒洁旗下R11智能马桶、C9坐便器、艺享浴室柜、意式轻奢木合金浴室柜、欧式英伦木合金浴室柜、T9平台花洒、T3平台花洒、美容花洒等产品再度凭借极致体验与美学设计斩获八项美国IDEA设计奖！

这也是恒洁连续第六年蝉联该项大奖，充分彰显出国际主流设计界对恒洁新国货创新设计实力的高度认可。

恒洁马桶：极简美学设计×极致功能体验

在2021 AEW惊艳亮相的恒洁R11智能马桶，不仅使用了极简美学设计，未经上市就获得2021年红点设计大奖，同时搭载了全新水劲能冲水系统、恒净除菌2.0系统、开盖感应专利设计、清洗智能定位功能、高频脉冲按摩冲洗功能，以及高效双重除臭模块。

R系列智能马桶还首次使用包括一键旋钮、遥控器、以及恒洁智联卫浴系统在内的人性化操作方式，是继恒洁Q9后的又一款标杆智能马桶。

恒洁陶瓷马桶亦有非凡表现。专为小户型设计的恒洁C9马桶，其独有的超旋风冲水技术，能实现3.5L的超低用水量。

同时，因为拥有120mm超薄水箱、20mm厚的水箱盖，C9整体紧凑轻盈，省空间且能配搭现代设计风格；与之同系列的隐藏式水箱，还可满足商业及不同户型用户的需求。

恒洁浴室柜：创新材质×安心舒适

通过对化妆、护肤、保健功能的整合，恒洁艺享系列浴室柜为都市女性打造出健康、舒适、温馨的浴室空间。

艺享系列所采用的全新“树脂合金”组合材料，质感舒适且坚固耐用；多种柜体颜色、多种组合搭配方式，让空间更富层次；封闭式抽屉设计，让使用者无需担心因潮湿影响化妆品储存。

恒洁意式轻奢木合金浴室柜，则是结构主义与现代美学融合之作。精致排列的线条细节，经典的颜色搭配，别具一格的镜面及抽屉灯光，处处彰显现代轻奢风格。

此外，它还增加了个人护理家电收纳挂柜，专业美妆镜等功能解决方案，为精英人群提供多种适合美妆、休闲、储物等个性化的柜体搭配方案。

柜体采用的“木合金”创新材料，防潮环保，温润如木，坚韧如金，给用户带来视觉、触觉双重体验。

英伦范、几何风、暖灰调，万般宠爱，都集于恒洁欧式英伦木合金浴室柜。

功能组件方面，全新设计的多功能开放置物挂柜，让日常用品各居其所；由于整体采用首创“木合金”创新材料与特殊柔光拉丝表面工艺，得以解决细菌与产品寿命的难题，让用户感受自在与安心。

恒洁花洒：随心所浴×美容护理

不断升级淋浴体验，花洒还能走多远？从T3到T9，恒洁T系列平台花洒提出更高要求：恒洁T系列独有的乐氧技术，能同时实现舒适与节水；大置物平台设计，让取放物品都方便。

T系列平台花洒，无论手持、头顶花洒均有除垢设计，轻松一按即可去垢防霉，卫生洁净 ; 双壳体整体防烫设计，更安全；按键式及旋钮式操作，轻松实现精确控温，随心切换各种出水模式，带来更舒畅的淋浴体验。

而拥有简约外观的恒洁美容花洒，更将护肤和净水融入日常护理，为“爱美一族”重新定义淋浴体验。

美容花洒的滤芯，可用于净水过滤，以缓解敏感皮肤、改善毛躁干枯发质、减轻对眼睛的刺激；只需旋转花洒手柄和后盖，即可轻松安装或更换滤芯和精油；三种不同的水型，满足用户的日常淋浴、面部清洁和护肤需求。

设计上的孜孜以求，已推动恒洁成为德国红点、德国iF、美国IDEA、日本G-Mark等国际顶尖工业设计奖项“大满贯”获得者，而历年来的恒洁获奖产品，体现了恒洁“产品即作品”的极致追求，也推动恒洁作为家居新国货唯一代表品牌，与华为、伊利、茅台、恒大等各行业中国领军品牌共同入选人民日报社“品牌强国计划”，成为引领家居新国货的创新力量。

累累设计硕果，激励恒洁继续前行。面对中国消费者对品质生活的向往，恒洁将继续坚持创新，使用新技术、采用新材料，运用新工艺，不断聚焦行业难题，深挖用户需求，实现在技术、产品、设计等方面的持续创新，继续引领卫浴新国货消费趋势。

八款产品折桂美国IDEA设计奖，恒洁引领卫浴新国货设计 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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