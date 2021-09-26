第500期不温不火的笑话三则-旅游_腾讯新闻

旅游 十一公司组织旅游，开会研究游玩地点。 孙副、老赵和小周想去大连，陈副、刘主任和娟姐想去北京。 三比三平，大家都看我，让我表态。 我说啥都得罪人啊……只好和稀泥:其实去哪都一样，哪怕在家里，想到国庆就很开心对不 现在结果出来了:我留在家里开心，他们先去大连，再去北京 小冰曰:经过他们协商，你的加班费就给，他们当路费了! 面试 去一家新的单位面试，好巧不巧，其中一位面试官是分了四年的前男友。 面试完后，我发v信问他，我面试的咋样？ 他说：你知道啊！ 我：你都没说我怎么知道？ 他：你心里有这次面试，我不说，你就该知道，你要是心里没有，我说出来，有意义吗？ 小冰曰:世道好轮回，苍天饶过谁？ 岳父 岳父来电:正子，能不能给我转五百块钱，请朋友吃个饭，钱不够！ 我一想给岳父转钱，老婆肯定会同意，这个钱不能我出！！ 于是挂电话后对老婆:你爸请人吃饭，钱不够，叫我转五百给他，你转吧，我不够！…… 老婆很会做人，二话不说就转了八百给我，让我转过去！！ 十分钟后接到岳父电话，他老人家在咆哮:正子，不就叫你转五百块钱吗？你没有直说，转身问你妈（岳母）要钱干嘛？能让你妈知道的话，我不知道自己要？？