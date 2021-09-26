同程艺龙全资收购酒店PMS公司“长沙金天鹅”同程艺龙OTA酒店_新浪科技_新浪网

消息称，同程艺龙全资收购酒店PMS公司“长沙金天鹅” 9月26日，界面新闻从知情人士处获悉，同程艺龙近日全资收购了长沙金天鹅科技有限公司。 长沙金天鹅科技有限公司是一家中小酒店PMS服务提供商，为中小酒店的运营管理、市场营销提供数字化工具。 天眼查App最新信息显示，长沙金天鹅科技有限公司9月24日完成工商变更，原股东长沙醉猴网络科技合伙企业退出，同程艺龙智能科技有限公司变更为大股东，持股比例100%。长沙金天鹅软件科技有限公司创始人肖立华、同程旅游副总裁/同程艺龙旅游智能科技CEO印书虎担任企业高管。 同程艺龙此前收购的中小酒店PMS服务商住哲，目前覆盖酒店数量近3万家，未来2到3年，计划PMS覆盖量能达到5万家左右。 2018年，美团全资收购PMS企业别样红，同年携程重组PMS企业众荟。另外， 阿里巴巴 则入股了石基信息。市场上有规模的酒店PMS企业均被纳入各家OTA门下，成为在线旅游企业布局线下酒店资源的敲门砖。同程艺龙高管多次在财报分析会议中指出，同程艺龙正从OTA向ITA（Intelligent travel assistant）旅游服务商转变，通过数字化技术赋能供应链。