秦皇岛推进“旅游+交通”深度融合 精准实施旅游公路建设_河北新闻网

秦皇岛推进“旅游+交通”深度融合 精准实施旅游公路建设 2021-09-26 15:51:01 来源：秦皇岛日报 扫码阅读手机版 秦皇岛市第十三次党代会上明确了秦皇岛建设一流国际旅游城市的宏伟目标，符合市情发展实际，顺应人民群众期盼。市交通运输局将扎实做好“旅游+交通”深度融合，坚持“以路为媒、以路促游、以路富民”工作思路，强力推进遵秦高速、秦唐高速、京秦高速北戴河新区支线及九门口支线等省市重点交通项目，形成“京秦1小时生活圈”和“快进慢游”全域旅游交通网络。 近期，重点围绕长城国家文化公园建设，市交通运输部门将统筹谋划好北部浅山区旅游公路建设与沿海地区互联互通这篇大文章，精准实施一批北部浅山区现代农旅产业路、青龙满族民俗体验路、冀东民俗观光路，打造联海进山、南北互通、功能齐全、风景优美的长城旅游文化廊道。同时，树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以轴线、节点和域面等空间元素组合，突出“山海花田、一路一景”建设模式，完善集散中心、爱心驿站、观景台等公路旅游设施，全面提升人民群众出行的幸福指数。 “在下一步开展涉及全市旅游公路建设的审批工作中，我们将千方百计简化审批流程，想方设法压缩审批…