天津存量非住宅改建租赁房：人均租住面积不得低于5平方米_地产界_澎湃新闻-The Paper

9月27日，澎湃新闻从天津市住房和城乡建设委员会官网获悉，天津住建委起草的《关于非居住存量房屋改建为保障性租赁住房的指导意见（征求意见稿）》，9月23日-10月8日向社会公开征求意见。 适用范围是天津行政区域内合法建设的，闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，经区政府组织联合审查认定后，允许改建为保障性租赁住房。根据国家和天津有关规定，不符合建设用地准入条件的工业及仓储用地，不得改建为保障性租赁住房。 《指导意见》要求改建后的项目可促进租赁住房供需平衡和职住平衡，重点布局在轨道交通沿线、公交站点周边、工业产业园区、商业商务集聚区、高校及科研院所周边等人口聚集、交通便利、配套完善、租赁住房需求旺盛的区域。 改建后的保障性租赁住房项目主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。 非居住存量房屋用作保障性租赁住房期间，在不改变原不动产登记信息的前提下，不变更土地使用性质、不补缴土地价款，土地使用年限和总建筑面积不变，不改变原有房屋类型和建筑容量控制指标。改建房屋不得突破既有…