携程孙波：利用数字技术构建新的营销发展模式携程孙波疫情_新浪科技_新浪网

携程集团执行副总裁、首席市场官孙波摄影记者郑新洽 9月26日，在2021年世界互联网大会乌镇峰会企业家高峰论坛上，围绕“未来数字时代，助力企业创新与转型”主题，携程集团执行副总裁、首席市场官孙波表示，疫情给旅游行业带来深刻变革，数字化对企业的帮助非常大。 “最近两年受到疫情的影响，旅游行业确实发生了较大的变化，我们和合作伙伴也都处在适应性的阶段。这个阶段中，数字化对我们的帮助是非常大的。”孙波认为，疫情给旅游行业带来深刻变革，也对在线旅游企业及商家等提出更高挑战。同时，在变革之下，携程利用数字技术提供更完善的服务，构建新的营销发展模式。 在数字科技赋能旅游服务方面，孙波介绍了携程最有代表性的案例——高效应对疫情引发的退订潮。孙波提到，2020年疫情暴发之初，人工客服需面对超出平时工作量5到10倍的压力，携程技术团队迅速上线用户自助退订通道，最终携程机票用户自助退订率达到90%。“在今年暑期暴发的这轮疫情中，携程技术团队已经有丰富的应对经验了，虽然退订潮也出现了，但这一次携程客服真人接听的电话数量减少50%，排队等候的顾客更是减少了90%。” 孙波表示，携程今年启动的“旅游营销枢纽”战略…