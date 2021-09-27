大咖云集 共话石林城市更新与未来发展高峰论坛圆满举行！融创旅游_新浪科技_新浪网

原标题：大咖云集 共话石林|城市更新与未来发展高峰论坛圆满举行！ 来源：推广 9月25日，“同心同行·共创未来”为主题的创新城市文化、共话石林未来高峰论坛在环球融创 石林未来城·阿依小镇隆重举行。阿依小镇一直以与石林共世界为使命和愿景，期待以此次峰会为契机，以及借助各大媒体的影响力，为政府、专家学者、企业各界人士搭建沟通交流平台，深入探讨石林发展过程中的机遇与挑战，为这座城市的未来发展出谋划策。 精英相聚 共襄盛举 本次峰会旨在探索城市焕新之路，联动多方权威，包括政府部门、专家学者、各大媒体等等，大咖齐聚、思想碰撞、观点交锋，共同探索石林城市文化创新与发展之道，发掘助推城市华丽蜕变的潜在力量，共同撰写美好生活新篇章！ 此次峰会与会嘉宾有石林宣传部部长、石林文旅局局长、石林民宗局相关领导、中央民族大学教授博士研究生导师黄建明老师、地产界的意见领袖云南财经大学旅游管理学院副教授吴杰老师、石林政企事业单位高层人员、各大知名媒体、融创集团相关领导和石林项目领导出席。 万众瞩目 大咖论道 峰会特别邀请中央民族大学博士研究生导师黄建明教授、云南财经大学旅游管理学院吴杰教授担任主讲嘉宾。两位学者分别…